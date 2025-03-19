Названы новые адреса с опасной наледью в Петрозаводске

Сосульки продолжают угрожать здоровью жителей карельской столицыФото: «RuNews» В Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска перечислили новые дома, на которых образовалась опасная для жизни людей наледь.
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