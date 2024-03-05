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Пользователи потерялись в догадках, какой паук покусал астраханскую семью

Пользователи потерялись в догадках, какой паук покусал астраханскую семью

Сегодня утром в популярном местном паблике появился довольно занятный пост от имени астраханки. Женщина разместила фото пугающего на вид паука и сообщила, что это членистоногое  ночью укусило ее в шею, а мужа в руку.

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