Пользователи потерялись в догадках, какой паук покусал астраханскую семью

Сегодня утром в популярном местном паблике появился довольно занятный пост от имени астраханки. Женщина разместила фото пугающего на вид паука и сообщила, что это членистоногое ночью укусило ее в шею, а мужа в руку.
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