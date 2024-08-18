Люди пострадали в вылетевшем в кювет на калужской трассе ВАЗ-е

Накануне, 18 августа, во втором часу ночи произошло ДТП в деревне Лучкино Перемышльского района, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧСНакануне, 18 августа, во втором часу ночи произошло ДТП в деревне Лучкино Перемышльского района.
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