Веденеев: Все игроки «Зенита» деградируют

Экс-футболист петербургского клуба говорит о снижении уровня игры. Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев высказал свое мнение о предстоящей трансферной кампании клуба, а также о рисках, связанных с приобретением новых игроков.
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