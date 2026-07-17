Александр Цыбульский приехал с проверкой на площадь Профсоюзов

Губернатор ознакомился с ходом работ по модернизации площади Профсоюзов в областной столицеВ Архангельске благодаря федеральным средствам арктической "Единой субсидии" создают общественное пространство на площади Профсоюзов.
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