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На "Новой Волне" в Сочи Лепс пригрозил журналистке, задавшей вопрос о свадьбе

На "Новой Волне" в Сочи Лепс пригрозил журналистке, задавшей вопрос о свадьбе

Для мероприятия 18-летняя избранница автора хита "Рюмка водки" выбрала откровенный наряд.Вопрос, касающийся личной жизни, Григорию Лепсу задали на "Новой волне" в Сириусе, куда он приехал вместе со своей 18-летней возлюбленной Авророй Кибой.

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