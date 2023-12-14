У меня было ужасное похмелье всего после 2 рюмок: оказалось, у меня рак

Девушка узнала о серьезной болезни после странных симптомов фото: Freepik.comГлядя на снимки этой молодой и энергичной девушки, сложно поверить, что она уже больна раком, и скоро ей предстоит сложное лечение.
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