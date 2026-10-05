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Business Daily

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Porsche 944 превратили в редкий универсал

Porsche 944 превратили в редкий универсал

Классический Porsche 944 получил совершенно новую жизнь. Немецкая компания Carpoint, специализирующаяся на тюнинге классических Porsche, представила GT-K44 — штучный пикап на базе 944.

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