«Шпротный Часовой-2025» или новые каперы ХХI века

Модест

На море мы проигрываем, флота у нас практически не осталось. Судостроение всё так же в глубокой попе. Если корпуса ещё худо-бедно можем клепать, то с судовыми двигателями полный швах. С нашего Кузи вся европка ржала, когда он дымил на всё средиземье, пока не встал на вечный ремонт. Надо Лунь возрождать и на все флоты ставить его на вооружение, чтобы всякие оловянные кирпичами срали.