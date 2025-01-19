«Шпротный Часовой-2025» или новые каперы ХХI века

Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Комментарии
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Eduard
Какие угрозы?А кабеля! Запад уверяет мир,что суда плавают с опущеными якорями!
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16 час.
Eduard
Собрали,все что может хоть как -то плавать и назвали&quot;Эстонская армада&quot;!
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16 час.
Модест
На море мы проигрываем, флота у нас практически не осталось. Судостроение всё так же в глубокой попе. Если корпуса ещё худо-бедно можем клепать, то с судовыми двигателями полный швах. С нашего Кузи вся европка ржала, когда он дымил на всё средиземье, пока не встал на вечный ремонт. Надо Лунь возрождать и на все флоты ставить его на вооружение, чтобы всякие оловянные кирпичами срали.
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16 час.

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