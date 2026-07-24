Рак легкого коварен, но его можно диагностировать вовремя

Каждый год более 60 тысяч россиян слышат страшные слова: «У вас рак легкого». Для подавляющего большинства из них этот диагноз звучит как приговор и становится непосредственной причиной преждевременной смерти.
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