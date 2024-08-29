Разбираемся кто тут умный:Николай Дуров. Старший брат.Окончил Санкт-Петербургский государственный университет.
Старший брат Дурова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
А что столько писать? Других тем на предмет улучшения жизни простого народа в России нет?
Ответить
13 час.
Игорь Максаков
Тут начинаются разборки любимых женщин которые требуют с него (с главного героя) уже алименты в сумме сто пятьдесят тысяч долларов в месяц, а нам, которые пенсию получают в 200 долларов это целыми днями суют под нос, будто СВО уже закончилась, всё восстановили, всех кто погиб отпели, и так далее. Что за страна вообще?
Ответить
13 час.
Майя Maja
Забавно получается. Когда Павла Дурова прессовала ФСБ РФ отдать , якобы, "ключи шифрования", засудили и после этого гос-во истратило миллиарды на блокировку Телеги по решению суда, никто о Николае Дурове не вспомнил?! А теперь нас пытаются убедить, что именно все в его руках?! Нас за полных идиотов держат???
Ответить
12 час.
Свежие комментарии