Старший брат Дурова

Игорь Максаков А что столько писать? Других тем на предмет улучшения жизни простого народа в России нет?

Игорь Максаков Тут начинаются разборки любимых женщин которые требуют с него (с главного героя) уже алименты в сумме сто пятьдесят тысяч долларов в месяц, а нам, которые пенсию получают в 200 долларов это целыми днями суют под нос, будто СВО уже закончилась, всё восстановили, всех кто погиб отпели, и так далее. Что за страна вообще?