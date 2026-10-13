Иранский режиссер Маджиди высказался о значении «Бриллиантовой бабочки»

Иранский режиссёр, сценарист и актёр Маджид Маджиди, автор «Детей небес» и «Цвета рая», в 2025 году получивший «Бриллиантовую бабочку» за вклад в мировой кинематограф, рассказал о значении награды, роли национальной культуры в искусстве и перспективах евразийского кино.