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Овечкин о результативной серии в НХЛ: Шайба сама идет в ворота

Овечкин о результативной серии в НХЛ: Шайба сама идет в ворота

Александр Овечкин, российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», высказал мнение по поводу своей результативной серии в НХЛ, которая составляет уже пять матчей подряд.

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