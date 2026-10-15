Павел Бучневич, нападающий "Сент-Луис Блюз", не сыграет против "Миннесоты Уайлд" в предстоящем матче НХЛ.
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