Экс-замгубернатора Томской области осужден на пять лет за растрату 79 млн

Советский районный суд Томска в понедельник, 9 сентября, приговорил экс-заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике Юрия Гурдина к пяти годам колонии за организацию растраты 79 млн рублей и поддельные дипломы о высшем образовании.