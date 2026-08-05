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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино пообещал финал ЧМ-2030 Марокко вместо Мадрида – за поддержку от федерации. Если Джанни не останется президентом ФИФА, решение могут изменить (The Times)

Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) провести в стране финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах Международной федерации футбола.

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