"У меня тяжелая работа. Не то что на заводе. Или в "Пятерочке" прохлаждаться"

Зажрались, суки.... Раньше таких вообще хоронили за территорией кладбищ, а тут о себе возомнили... Для вхождения в роль отправилась бы на склады "вайлдберрис", поработала бы там пару месяцев, а потом бы гундела подобное...

Валентин Воробьев

Безрукова баба бестолковая. При выборе завод и театр , завод всегда нужнее, а без театра мы как нибудь обойдемся. И еще о Пятерочке... Хорошо, куда люди пойдут в первую очередь, если захочется кушать? Святым духом не будут питаться и двинут в Пятерочку. Так что ее профессия всего лишь бесполезная, развлекательная.. Творческая пусть, но что, какие осязаемые вещи создает это творчество? Ноль!