Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Виктор Окунев
    Лицедеи должны быть вне политики, они должны веселить общество. А они возомнили себя пупом земли. Нету их и пусть так...Оказывается, их п...
  • Петр Петрович Канаев
    А для чего это он пишет , чтобы о себе напомнить? Нет уж нахер, умер Яким, ну и хрен бы чать с ним.Оказывается, их п...
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    Там стреляют.Оказывается, их п...

"У меня тяжелая работа. Не то что на заводе. Или в "Пятерочке" прохлаждаться"

"У меня тяжелая работа. Не то что на заводе. Или в "Пятерочке" прохлаждаться"

Вы знаете, а она потрясла. Вот от кого, от кого, а от Ирины Безруковой столь пренебрежительных слов в адрес своих соотечественников никто не ожидал.

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Комментарии
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Silver Kont
Зажрались, суки.... Раньше таких вообще хоронили за  территорией кладбищ, а тут о себе возомнили... Для вхождения в роль отправилась бы на склады &quot;вайлдберрис&quot;, поработала бы там пару месяцев, а потом бы гундела подобное...
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21 час.
Валентин Воробьев
Безрукова баба бестолковая. При выборе завод и театр , завод всегда нужнее, а без театра мы как нибудь обойдемся. И еще о Пятерочке... Хорошо, куда люди пойдут в первую очередь, если захочется кушать? Святым духом не будут питаться и двинут в Пятерочку. Так что ее профессия всего лишь бесполезная, развлекательная.. Творческая пусть, но что, какие осязаемые вещи создает это творчество? Ноль!
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17 час.
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