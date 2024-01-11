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Виды и формы комнатных цитрусовых: что можно вырастить в квартире?

Виды и формы комнатных цитрусовых: что можно вырастить в квартире?

Все мелкоплодные цитрусовые – высоко декоративные растения и как нельзя лучше подходят для озеленения зимних садов, жилых помещений и выращивания в культуре бонсай.

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