«Сказка закончилась». Мостовой — о вылете сборной Грузии с Евро-2024

Александр Мостовой высказался о поражении сборной Грузии на Евро-2024. Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2024, в котором Грузия уступила команде Испании со счетом 1:4.
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