На юге Волгограда пенсионерку насмерть сбил грузовик

Смертельное ДТП с наездом на пешехода произошло накануне вечером в Красноармейском районе. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, грузовик DAF сбил 63-летнюю женщину на остановке общественного транспорта «Дачи «Якорь».