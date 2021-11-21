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На юге Волгограда пенсионерку насмерть сбил грузовик

На юге Волгограда пенсионерку насмерть сбил грузовик

Смертельное ДТП с наездом на пешехода произошло накануне вечером в Красноармейском районе. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, грузовик DAF сбил 63-летнюю женщину на остановке общественного транспорта «Дачи «Якорь».

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