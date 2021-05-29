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Путин назвал всплеском эмоций события после посадки самолёта Ryanair

Путин назвал всплеском эмоций события после посадки самолёта Ryanair

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко назвал события вокруг Белоруссии после посадки в Минске самолёта Ryanair очередным «витком».

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