Забеременевшая в 13 лет Дарья Суднишникова попала в психбольницу

Ольга Заварухина

«Это» не мама, недоразумение мягко говоря. Кого она воспитан, если успеет воспитать. Как бы ни было трагедии у этой мамаши. Интересно уходя из дому на неделю и шляясь по подъездам, а малышка с кем была? Из нормальных , полноценных семей изымают детей, ТЕТКИ, КОТОРЫЕ НИ РАЗУ НЕ РОЖОЛИ , а у этой психически неуравновешенной девки , даже признаков проверки на соблюдение воспитания и содержания ребенка нет, от слова совсем. И опять риторический вопрос, где соцзащита?????????