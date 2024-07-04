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Забеременевшая в 13 лет Дарья Суднишникова попала в психбольницу

Забеременевшая в 13 лет Дарья Суднишникова попала в психбольницу

Юная Даша Суднишникова, ставшая мамой в 14 лет, еще тогда привлекла к себе широкое внимание общественности.

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Комментарии
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Ольга Заварухина
«Это» не мама, недоразумение мягко говоря. Кого она воспитан, если успеет воспитать. Как бы ни было трагедии у этой мамаши. Интересно уходя из дому на неделю и шляясь по подъездам, а малышка с кем была? Из нормальных , полноценных семей изымают  детей,  ТЕТКИ, КОТОРЫЕ НИ РАЗУ НЕ РОЖОЛИ , а у этой психически неуравновешенной девки , даже признаков проверки на соблюдение воспитания и содержания ребенка нет, от слова совсем. И опять риторический вопрос, где соцзащита?????????
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