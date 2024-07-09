МВД предлагает расширить список нарушений, карающихся выдворением для мигрантов

Госдума уже готова поддержать инициативу МВД. Список правонарушений, за которые могут выдворить, включает: – Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции или других силовых ведомств; – Представление ложных сведений при миграционном учете; – Мелкое хулиганство; – Пропаганда или демонстрация нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций; – Стрельба из оружия с нарушением правил или в не отведенных местах; – Распространение информации, содержащей призывы к терроризму или оправдывающей терроризм.