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МВД предлагает расширить список нарушений, карающихся выдворением для мигрантов

МВД предлагает расширить список нарушений, карающихся выдворением для мигрантов

Госдума уже готова поддержать инициативу МВД.   Список правонарушений, за которые могут выдворить, включает: – Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции или других силовых ведомств; – Представление ложных сведений при миграционном учете; – Мелкое хулиганство; – Пропаганда или демонстрация нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций; – Стрельба из оружия с нарушением правил или в не отведенных местах; – Распространение информации, содержащей призывы к терроризму или оправдывающей терроризм.

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