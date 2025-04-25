Всё произошло в школе № 338 Невского района Санкт-Петербурга. Замечание учитель математики сделал юным барышням, которые вели себя не очень сдержанно.
"Умед, успокойся!" Школьник-мигрант догнал учителя на остановке, в ход пошли кулаки
Комментарии
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Виктор Борисов
Россию мы уже потеряли выдворить 15 миллионов мигрантов мусульман из России уже будет невозможно. Запад не упустит возможности использовать мигрантов для дестабилизации России внутри страны. 40 % мигрантов не платят налоги и неизвестно чем занимаются. У вас 70 миллионов квадратных метров не проданного жилья ( 2023) и продолжают строить. У вас надувается пузырь на рынке недвижимости с последующим крахом банков. Получившие гражданство России мигранты в местах компактного проживания будут проникать в местное управление и полицию и вы получите новое Косово или пригороды Парижа. У вас границы открыты приезжай кто хочет, гражданство- получай кто хочет, за исключением своих соотечественников носителей русского языка и культуры. Россию сдают ( по плану Запада) без единого выстрела наплывом безграмотных мигрантов из нищих стран третьего мира Средней Азии где существуют феодально-байские отношения и клановость ...почему пишу ВЫ ? Я имею ввиду то что у нас ошибочно называется государством!!!!
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46 мин.
СП
Сергей Потемкин
А власть не согласна. Учителя уволить, оштрафовать.
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40 мин.
ВВ
Владимир Витковский
... опять в потемках в яму с парашей провалилось, ципсошное существо???????
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1 мин.
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