"Умед, успокойся!" Школьник-мигрант догнал учителя на остановке, в ход пошли кулаки

Виктор Борисов

Россию мы уже потеряли выдворить 15 миллионов мигрантов мусульман из России уже будет невозможно. Запад не упустит возможности использовать мигрантов для дестабилизации России внутри страны. 40 % мигрантов не платят налоги и неизвестно чем занимаются. У вас 70 миллионов квадратных метров не проданного жилья ( 2023) и продолжают строить. У вас надувается пузырь на рынке недвижимости с последующим крахом банков. Получившие гражданство России мигранты в местах компактного проживания будут проникать в местное управление и полицию и вы получите новое Косово или пригороды Парижа. У вас границы открыты приезжай кто хочет, гражданство- получай кто хочет, за исключением своих соотечественников носителей русского языка и культуры. Россию сдают ( по плану Запада) без единого выстрела наплывом безграмотных мигрантов из нищих стран третьего мира Средней Азии где существуют феодально-байские отношения и клановость ...почему пишу ВЫ ? Я имею ввиду то что у нас ошибочно называется государством!!!!