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Миршаймер: ВСУ проигрывают на поле боя и находятся в катастрофической ситуации

Миршаймер: ВСУ проигрывают на поле боя и находятся в катастрофической ситуации

Украинские вооруженные формирования находятся в критической ситуации, они проигрывают на поле боя. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive рассказал американский политолог профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

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