Александр Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ с «Эдмонтоном»

Нападающий сократил отставание от рекорда Гретцки до 12 шайб Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
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