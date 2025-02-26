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Царьград

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Валерий Овчинников: Почему отсутствие покупок делает «Краснодар» сильнее?

Валерий Овчинников: Почему отсутствие покупок делает «Краснодар» сильнее?

Русский тренер Валерий Овчинников оценил стратегию «Краснодара», который отказался от зимних трансферов, отметив грамотность и экономичность клуба.

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