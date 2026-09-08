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Царьград

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Воздушная тревога погрузила Киев в транспортный коллапс

Воздушная тревога погрузила Киев в транспортный коллапс

В Киеве из-за более чем пятичасовой воздушной тревоги произошел транспортный коллапс. Общественный транспорт работает с перебоями, автобусы отсутствуют часами, а на дорогах образовались пробки.

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