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Пятый канал

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Пять тысяч каждому взрослому: Трамп раскрыл необычное условие для получения выплат

Пять тысяч каждому взрослому: Трамп раскрыл необычное условие для получения выплат

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выплатить взрослым гражданам страны по пять тысяч долларов (около 427 тысяч рублей) в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс США в ноябре.

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