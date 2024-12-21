Вучич: Фицо намерен провести переговоры с Путиным 23 декабря

Руководитель правительства Словакии Роберт Фицо намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 23 декабря на фоне отказа президента Владимира Зеленского продлить транзит газа через Украину.
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