ХК "Сочи" начал подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги Команда в течение трех недель будет работать на льду и в зале.
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ХК "Сочи" начал подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги Команда в течение трех недель будет работать на льду и в зале.