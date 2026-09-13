В Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи: 10 000 участников из 191 страны

Екатеринбург примет Международный фестиваль молодежи, который объединит 10 000 молодых лидеров из 191 страны, масштабную выставку достижений и гастрономические открытия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 25 лет скрывает д...
- Виктория Боня отп...
- Вия Артмане скрыв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым