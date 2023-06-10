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Питер Уиндзор: «Норрис в «Альпин» – это была бы интересная перестановка»

Контракт британского пилота с «Маклареном» действует до конца 2025 года. «Мне кажется, есть небольшой шанс, что он перейдет в «Альпин», так ведь? У него есть еще год, можно подождать, но «Альпин» выступает неплохо – похоже, команда нарастила мышцы.

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