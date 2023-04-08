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Times сообщает, что в октябре 2022 года шестьсот солдат ВСУ предприняли неудачную попытку отбить Запорожскую АЭС

Times сообщает, что в октябре 2022 года шестьсот солдат ВСУ предприняли неудачную попытку отбить Запорожскую АЭС

Британская газета Times утверждает, что в октябре прошлого года Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку захватить Запорожскую АЭС, которая находится под контролем России.

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