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Экс-"рупор" Зеленского не выдержал. Итог президентства прозвучал без пощады: "Всё спущено в унитаз"

Экс-"рупор" Зеленского не выдержал. Итог президентства прозвучал без пощады: "Всё спущено в унитаз"

Режим Зеленского за пять лет привел Украину к катастрофе, заявил бывший "рупор" украинского лидера Арестович*.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Пусть не волнуется,скоро и у еуропейских хуторов тоже все сольется в унитаз.
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11 час.

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