Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует право подписывать мирные документы с Россией, поскольку он утратил легитимность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии