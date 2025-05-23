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В Госдуме заявили об отсутствии у Зеленского права подписывать документы с Россией

В Госдуме заявили об отсутствии у Зеленского права подписывать документы с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует право подписывать мирные документы с Россией, поскольку он утратил легитимность.

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