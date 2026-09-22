Захарова сочла отказ Стубба от посредничества по Украине первой здравой мыслью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поприветствовала слова президента Финляндии Александра Стубба об отказе выступать европейским переговорщиком по урегулированию конфликта на Украине.
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