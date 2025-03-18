Руслан Бортник: Тайные переговоры Трампа и Путина: Конец войны или новая игра?

Станет ли телефонный разговор Трампа и Путина отправной точкой для перемирия в Украине? Почему внеблоковый статус Украины — камень преткновения в переговорах? Как санкции и нефтедоллары превратились в разменную монету США и России? Почему Зеленский рискует потерять власть, а Порошенко — вернуться в большую политику? Политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова.