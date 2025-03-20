Самый полезный гриб в мире

Казалось бы, про грибы, которые растут на территории России, наши собиратели-любители знают все. Но оказывается, в природе существует редкий экземпляр — ежовик гребенчатый, не похожий на большинство других, сыроежковых, к которым он относится.
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