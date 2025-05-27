Минометный расчет и пункт дислокации ВСУ уничтожили на запорожском направлении

РИА Новости/Константин Михальчевский Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили замаскированный минометный расчет и пункт временной дислокации (ПВД) боевиков ВСУ на запорожском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
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