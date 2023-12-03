«Подлое свойство»: распространенная пагубная привычка может привести к проблемам

Привычка доедать пищу наперекор чувству голода может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с радио Sputnik россиян предупредил кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов.
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