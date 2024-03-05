Intel поделилась видео монтажа оборудования ASML, которое поможет ей выпускать ч...

Intel поделилась видео монтажа оборудования ASML, которое поможет ей выпускать чипы по технологии Intel 14AКомпания Intel недавно дала понять, какие новшества планирует использовать после освоения выпуска чипов по техпроцессу Intel 18A в следующем полугодии.
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