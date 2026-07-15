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Муте о срывах во время матчей: «Странные люди – это те, кто улыбается после поражений»

Корентен Муте рассказал, почему эмоционально реагирует на поражения и не всегда может контролировать свое поведение на корте.

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