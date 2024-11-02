Колбаса и сосиски ощутимо бьют по карману

Доля россиян, покупающих сосиски и колбасу – «продукцию из переработанного мяса, остается стабильной, а вот средний чек такой стабильностью не отличается, при том, что тратим мы на указанную продукцию и так очень многоПРЕСС-СЛУЖБА ФЦК читайте на monocle.