Колбаса и сосиски ощутимо бьют по карману

Доля россиян, покупающих сосиски и колбасу – «продукцию из переработанного мяса, остается стабильной, а вот средний чек такой стабильностью не отличается, при том, что тратим мы на указанную продукцию и так очень многоПРЕСС-СЛУЖБА ФЦК читайте на monocle.
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