В Совфеде призвали ООН осудить атаки на российских журналистов

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации направила обращения в Организацию объединённых наций и другие международные инстации с требованием осудить нападения Украины на российских военных корреспондентов.
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