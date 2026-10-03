Росстат раскрыл зарплаты: Чукотка лидирует с 243,7 тыс. рублей

В июле 2026 года, согласно Росстату, средняя зарплата в России составила почти 110 тысяч рублей. Работники Чукотки, Магаданской области и Москвы лидируют, получая более 150 тысяч рублей, а в пяти экономических секторах доходы превышают 200 тысяч.
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