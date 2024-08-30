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Русский Днепропетровск

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Драп с Донбасса: ВСУ «организованно отступили» из Константиновки, потеряв боевое знамя

Радомир Маркуш 29 августа 2024 г., 18:00   Появились сведения, что две важные дороги снабжения Угледара контролируются нашими бойцами Военный корреспондент немецкой газеты «Бильд» (Bild)* Юлиан Рёпке подтвердил сообщения российских пабликов о крупном продвижении ВС РФ под Угледаром.

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