Первые паспорта граждан России вручили школьникам города Йошкар-Олы Республики Марий Эл

Традиционно, 12 июня, на площади им. Ленина г. Йошкар-Олы первые паспорта ребятам вручили Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Марий Эл Алексей Дмитриев.
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