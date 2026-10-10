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Север Пресс

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В Ноябрьске стартовал опрос о гуманном сокращении числа бездомных животных

В Ноябрьске стартовал опрос о гуманном сокращении числа бездомных животных

В Ноябрьске проходит опрос о гуманном сокращении численности бездомных животных. Жители города предлагают идеи по решению проблемы на портале «Живем на Севере».

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