Нефть падает из-за ОПЕК+, Китая и США

Цены на нефть продолжили снижение в понедельник на фоне ожиданий увеличения добычи ОПЕК+ с октября. Кроме того, есть признаки слабого спроса на сырье в Китае и США, двух крупнейших потребителях нефти в мире, сообщает Reuters.
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